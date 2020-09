Si avvicina il ritorno al Verona di Matteo Pessina. Il giocatore che Juric ritiene essenziale per la sua squadra può tornare in prestito all’Hellas per un altro campionato. Come svelato dal Corriere di Verona, fino a metà ottobre non sarà a disposizione a causa dei postumi dell’infortunio riportato nella partita del 2 agosto con il Genoa, ma sta svolgendo le terapie necessarie e punta a tornare dopo la sosta delle nazionali. Difficilmente ci sarà subito, più probabile che debba saltare qualche partita anche dopo la sosta prima di essere a disposizione. In ogni caso il Verona sta spingendo per il prestito e il giocatore anche: in gialloblù ha fatto il salto di qualità definitivo e vorrebbe tornare per un’altra stagione, visto che a Bergamo non sarebbe un titolare certo come all’Hellas.