Pessina: 'Prossimo grande club? Il Monza'

Federico Russo

Il Monza nell'ultimo turno di campionato ha sconfitto il Genoa a Marassi per 2-3, grazie alle reti di Mota, Maldini e capitan Pessina. Mediano, ma anche trequartista il capitano del Monza è sicuramente uno dei leader tecnici dei brianzoli. Già eguagliato il record di gol dello scorso anno con il Monza ( 5 reti) insegue adesso il suo record personale in Serie fatto registrare con il Verona nella stagione 2019-2020, quando mise a referto 7 reti. Il classe 1997 è uno dei volti principali della realtà emergente brianzola che grazie ad un ottimo progetto condito con una rosa congeniale alle idee del tecnico Palladino sta disputando dei campionati egregi. Lo stesso capitano ha rilasciato un'intervista a DAZN, in cui ha parlato del suo futuro a Monza e delle ambizioni del club biancorosso.



LE DICHIARAZIONI- Il centrocampista parla cosi del suo futuro: " Sono già stato in una grande squadra come l'Atalanta e ho giocato la Champions. Poi ho avuto questa opportunità e mi sento una grossa responsabilità perché sono il capitano e sono di Monza". Aggiungendo:" Qui sto benissimo. Bello quando le cose vanno bene ma quando vanno male devo metterci la faccia. Però stiamo facendo cose bellissime, la società ci sta vicina e vuole migliorare". Infine poi si è espresso anche sul suo prossimo club:" La prossima grande squadra dove andrò sarà il Monza perché spero di poterla vedere crescere ancora tanto".