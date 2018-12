Notte da dimenticare quella di Liverpool per Mattia, tifoso azzurro aggredito dopo il match. Ecco il racconto fatto dal Corriere del Mezzogiorno: "Mattia, napoletano del Vomero conosce l’inglese e martedì sera all’uscita da Anfield Road, dopo essere stato accerchiato e malmenato da sette persone (racconta), ha provato a chiedere aiuto. Liverpool fa festa per il traguardo degli ottavi di Champions e nessun automobilista ha voglia di fermarsi e prendersi «una rogna» a quell’ora. Quando però Mattia viene raggiunto da un amico, sono in due a reiterare la richiesta e dopo una decina d minuti, un signore ferma la sua auto e porta i ragazzi all’ospedale. La diagnosi: frattura dello zigomo e un problema alla cavità dell’occhio. Si ipotizza un intervento chirurgico. Si è appena consumato uno scontro tra ultrà? No, più banalmente (ma altrettanto grave) un atto di vandalismo di matrice hooligans. Il resto è tanta paura, «pensavo di morire» e la voglia di tornare a casa. Alla vita di sempre. Con un grande interrogativo: «Perché?». Mattia voleva solo festeggiare la sua laurea e, magari, il suo Napoli".