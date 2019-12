Un trionfo importantissimo per il Brescia, che rompe la lunghissima serie negativa: le Rondinelle vincono in casa della Spal un delicato scontro diretto per la salvezza grazie alla rete di Balotelli, i ferraresi recriminano per il rigore fallito da Petagna, che avrebbe potuto regalare il pareggio alla formazione spallina.