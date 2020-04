Durante la trasmissione Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto Giuseppe Riso, procuratore di Andrea Petagna. Queste le parole dell'agente del prossimo attaccante del Napoli:



SPAL - "Ora pensa alla salvezza con la Spal, ha grande rispetto per il presidente che ha puntato su di lui".



NAPOLI - "È stato travolto dall'affetto dei tifosi ed ora non vede l'ora di indossare la maglia del Napoli. Poi starà a lui conquistarsi il posto".



LE QUALITÀ - "Petagna può essere un'arma in più a disposizione di Gattuso. È unico: molto forte fisicamente, ma ha tecnica e sa far giocare bene la squadra".