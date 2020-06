Un messaggio speciale perda un grande campione: né Ronaldo né Messi, a salutare l'attaccante di proprietà dele oggi allaè...! Petagna è un appassionato di NBA e grande fan proprio dell'ex ala grande dei, tornato sotto i riflettori dopo l'uscita della docu-serie 'The Last Game', che ha voluto fargli una sorpresa con un video, pubblicato poi sui social dallo stesso bomber italiano: "Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Andrea, il 'bulldozer'. Ma cosa significa questo soprannome? Che fai tanti gol! Ma ho una cosa da dirti Andre: ho una figlia che si chiama Trinity Rodman. E' la calciatrice numero uno al mondo in questo momento. Cercala! Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: 'Dennis, sai cosa? Avevi ragione. E' brava come me. Anche lei un bulldozer, ma è una Rodman!'. Tutti gli amici ti vogliono bene. Rispetto, rispetto, rispetto. Continua così!".