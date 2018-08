Peter Bosz, allenatore che ha fatto esordire Justin Kluivert con l'Ajax, è intervenuto a Tele Radio Stereo:



È stato allenatore dell'Ajax nel 2016-17 ed ha allenato Justin Kluivert: cosa ne pensa?

"È un giocatore molto forte, con una grande tenuta mentale, con me si allenava molto, ho un ottimo ricordo di lui".



È un'ala destra o sinistra?

"Lui è piccolino fisicamente, ma è bravo a calciare, molto forte tecnicamente, ma può giocare su entrambi i lati. Forse è ancora più determinante quando gioca a sinistra, perché può rientrare sul destro e calciare in porta".



Che tipo di ragazzo è Justin Kluivert?

"Justin è un bravissimo ragazzo, è molto serio, professionale, è un giocatore splendido con cui lavorare".



La figura del papà può aiutare il figlio?

"Sì, certamente. I genitori si sono separati molto presto, proprio per questo Justin è sempre stato molto indipendente dal papà, ha dovuto combattere ad Amsterdam, fare affidamento sulle proprie forze, per questo dico che ha un grande carattere".



​Kluivert è un assist man o un goleador?

"Può fare entrambe le cose, però è uno che è veramente bravo a calciare, può contribuire molto alle fortune della squadra con le sue giocate, sia col tiro in porta che con l'assist. Partendo da destra, sicuramente è più portato ad essere utile ai suoi compagni con passaggi decisivi, giocando a sinistra può essere pericoloso per gli avversari con i suoi tiri in porta".



C'era un momento del mercato in cui Ziyech sembrava arrivasse alla Roma.

"Era difficile che arrivassero entrambi alla Roma. Hakim col mancino fa quello che vuole, anche ieri sera è stato determinante (gol contro la Dinamo Kiev ai playoff Champions, ndr). Sono sicuro che se fosse venuto in Italia, avrebbe avuto un ottimo impatto".



Il calcio italiano può avere troppa pressione per un giovane del 1999?

"C'è pressione perché dopo 20 minuti avete stabilito che è già un giocatore fortissimo. Magari si potrà parlare in termini entusiastici di Justin, ma solo dopo 20-30 partite giocate. Per me Kluivert resta un giocatore speciale".



A chi potrebbe somigliare Justin Kluivert?

"Non mi piace fare questi paragoni, ma a nessuno, perché lui ha caratteristiche uniche".