Intervistato da BBC Radio Five Live, l'ex portiere del Manchester United e della Danimarca, Peter Schmeichel, nonché padre dell'attuale portiere danese Kasper, ha svelato cosa è successo in campo al momento del collasso di Christian Eriksen, raccontatogli dal figlio.



"Sono state le due ore più strazianti della mia esperienza calcistica. È successo non molto lontano da dove si trovavano tutte le mogli dei giocatori e ovviamente non appena la moglie di Christian l'ha visto, è corsa in campo". Schmeichel Jr è stato fondamentale nel rassicurare Sabrina Kvist: "Ho parlato con mio figlio Kasper ieri sera: lui è subito corso da lei. Lei credeva che fosse morto, ma lui le ha detto che Christian stava respirando".