Azzurri campioni d'Europa, dopo che il match tra Italia e Inghilterra è terminato 4-3 dcr: ma non tutti sono d'accordo. Su change.org è stata lanciata una petizione per rigiocare la finale, da parte degli inglesi: la raccolta firme è arrivata a quasi 13mila sottoscrizioni, ma il numero è destinato a salire nelle prossime ore, una petizione è diretta agli 'Euros 2020 Managers'.



IL COMUNICATO - Questo il testo originale e la relativa traduzione che spiegano i motivi della petizione: "La finale dell'Europeo non è stata affatto leale. Dopo che l'Italia ha ricevuto un solo cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell'Inghilterra come fossero schiavi. Tutte le spinte, i tiri e i calci e all'Italia è stato permesso di vincere? Decisamente di parte. L'Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo gioco e la rivincita dovrebbe avvenire con un arbitro non di parte. Non è stato affatto giusto".