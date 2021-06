Tra le avversarie che l'Italia affronterà nel girone A degli Europei ci sarà anche la Svizzera allenata dall'ex Lazio Vladimir Petkovic. Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'allenatore ha ricordato così la città di Roma e il periodo in biancoceleste: "Tornare a Roma, città meravigliosa nella quale ho vissuto una parte importantissima della mia carriera, è sempre bello. Non un caso se, quando posso, una capatina la faccio sempre. A causa del Coronavirus però sono quasi due anni che non ci vado, per questo non vedo l’ora che ci sia la partita con l’Italia. Sarà una bella giornata per me. Sono legato sia a quella città, sia a quello stadio, nel quale ho vinto una coppa storica per il calcio romano e italiano, e di particolare importanza per i tifosi della Lazio".