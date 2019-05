Fra circa una ventina di giorni Gianluca Petrachi potrebbe non essere più il direttore sportivo del Torino. Il presidente granata Urbano Cairo, infatti, non appena il campionato sarà terminato, sembra essere pronto a liberare il dirigente dal proprio contratto (che ha come scadenza quella del 30 giugno 2020).



La Roma resta alla finestra in attesa che Petrachi si liberi dal proprio contratto con il Torino, nel frattempo il presidente granata è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa ereditare il posto dell'attuale ds.