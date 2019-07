Edin Dzeko vuole lasciare la Roma e non ha alcuna intenzione di prolungare il proprio contratto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il bosniaco abbia gelato Gianluca Petrachi, che invece qualche sondaggio per un nuovo accordo tra le parti lo aveva fatto.



“Su Dzeko, intanto, vanno raccontati un po’ di retroscena. Il primo: nei giorni scorsi il d.s. giallorosso Petrachi ha provato a sondare il terreno con il bosniaco sull’ipotesi di un rinnovo del contratto in scadenza nel 2020, ricevendo in cambio un deciso rifiuto”.