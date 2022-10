L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, parla a Romanews24.com: "Dybala avrebbe fatto comodo non solo all’Inter ma a tante squadre. E’ un calciatore che sposta gli equilibri. Brava la Roma ad averlo preso. A parte Dybala, la società giallorossa ha fatto un mercato importante. Ha preso giocatori funzionali a quello che chiedeva Mourinho. La Roma entra di prepotenza tra le squadre che si giocheranno un posto in Champions League. Come rosa non la ritengo inferiore a tante squadre"