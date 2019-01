Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ieri è stato premiato nel corso della presentazione del 15° Torneo Amici dei Bambini. A margine dell'evento il dirigente granata ha parlato anche del mercato del suo Toro: "Mercato lungo? Non è una cosa positiva, i giocatori stanno sempre con la testa altrove. È un po’ un casino. Il Torino deve fare poco, abbiamo mandato qualcuno via per giocare di più. Ultimamente abbiamo fatto poco bene in campo, siamo meno cattivi, ma la squadra è forte. Deve solo stare più attenta ai dettagli in partita".



Petrachi ha poi spiegato come è nata l'operazione che la scorsa estate ha permesso al Torino di ingaggiare Meité: "Meitè? Sapevo non andava d’accordo con il Monaco a cui piaceva Barreca. Ho spiegato al ragazzo che cosa potevamo fare ed essere per lui”.