L'ex direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha parlato della situazione attuale della squadra granata ma anche di Wilfred Singo - rivelazione di questa prima parte di campionato - e di Marco Giampaolo.



"Conosco gran parte del gruppo, non è facile giudicare da fuori, mi spiace perché credo che il Toro non merita quella classifica per il potenziale che ha, c’è un allenatore valido bisogna saperlo aspettare. Singo? E’ stato il mio ultimo acquisto per il Toro".