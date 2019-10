Dopo le scuse dovute al mondo del calcio femminile Gianluca Petrachiè ora è sotto la lente d'ingrandimento della Procura. Secondo il Corriere dello Sport la procura federale sta indagando sull'ex dirigente del Torino per le frasi pronunciate su Dzekodurante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan. Petrachi disse in quell'occasione di aver parlato con l'Inter riguardo il bomber bosniaco a maggio, quando era ancora sotto contratto col Torino. Dopo aver ascoltato i dirigenti granata, la procura ascolterà quelli dell'Inter e lo stesso Petrachi. Il DS della Roma rischia l'accusa di «violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità». In caso di squalifica, la pena potrebbe andare da una semplice ammenda a un anno di inibizione.