Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan: "Siamo contenti e orgogliosi di aver portato un giocatore di spessore internazionale. La sua esperienza, tecnica e intelligenza ci miglioreranno. Saremo nella condizione di garantirgli ciò di cui ha bisogno: sostegno, motivazione e voglia di giocare a calcio. I tifosi della Roma gli faranno sentire il calore".



SUL MERCATO - "L'idea era investire su giovani importanti. Nelle situazioni in cui ci siamo trovati a fine mercato, o facevamo investimenti sui giovani o operazioni come quella per Micky. E' un top player con costi e ingaggio molto alti, il ragazzo ha rinunciato a tanti soldi per venire alla Roma. Il tempo dirà se avremo le possibilità di trattenere giocatori del genere".