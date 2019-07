Barella vuole solo l’Inter, ve lo stiamo raccontando da diversi giorni e oggi è anche arrivata una conferma ufficiale. A chiarirlo è stato il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che alla conferenza stampa della sua presentazione in giallorosso ha subito chiarito una questione che iniziava a divenire spinosa per tutte le parti in causa: «Barella? Io non l’ho cercato, è il Cagliari che ha cercato noi e tentar non nuoce, ma lui ha scelto l’Inter dopo aver parlato con Conte, che è molto bravo a motivare i calciatori». Queste, dunque, le parole di Petrachi, che in definitiva stroncano quelle che erano state le dichiarazioni di Giulini.



LE DICHIARAZIONI DI GIULINI - Il presidente del Cagliari era stato durissimo dopo il consiglio di Lega: “Non vogliamo che venga associata la parola asta a un club come il Cagliari, che lavora in un certo modo. Avevamo un accordo con l’Inter sulla parte fissa ma sono spariti da una ventina di giorni e non so se effettivamente siano ancora interessati al calciatore. Noi nel frattempo abbiamo chiuso con la Roma, ma siccome la cosa è molto recente, diamo al calciatore un paio di giorni per riflettere sulla questione”. Due giorni che sono abbondantemente passati ma che non hanno spostato di un centimetro le volontà di Nicolò Barella, sempre più fermo nella scelta di sposare il nerazzurro.



BELTRAMI MEDIATORE - E chissà se adesso ci sarà un nuovo atto della storia, ma sta di fatto che Marotta non ha alcuna intenzione di rilanciare l’offerta presentata: 36 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus, per arrivare a un totale di 40 milioni di euro. Proposta che non esalta Giulini, che invece avrebbe voluto spingersi fino a 50, tant’è che aveva ritenuto sufficiente la proposta giallorossa di 35 milioni + Defrel, valutato circa 15 milioni. Inter e Cagliari sono ferme ai nastri di partenza, Barella si gode le vacanze e attende novità. A mediare tra le parti è Alessandro Beltrami, che in questi giorni rimbalza come una trottola tra Inter e Cagliari, alla ricerca di un’apertura da ambo i lati. Barella vuole l’Inter, l’Inter vuole Barella; il Cagliari vuole darlo alla Roma, ma la Roma non lo vuole più. Questioni di motivazioni. La prossima settimana potrebbe essere quella buona per la chiusura definitiva della telenovela.