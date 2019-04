Sono settimane decisive, queste, per il futuro di Gianluca Petrachi: il direttore sportivo del Torino è corteggiato dalla Roma ma il presidente granata Urbano Cairo non vorrebbe perdere il proprio dirigente, per questo motivo starebbe pensando di offrirgli un nuovo contratto.



Petrachi è al momento legato al Torino con un contratto fino al 2020, Cairo vorrebbe prolungarglielo di altri due anni facendo così slittare la scadenza al 30 giugno 2022. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare ufficialmente la proposta al dirigente che, a quel punto, dovrà decidere se legarsi al Torino anche per il futuro o declinare la proposta per iniziare una nuova esperienza altrove. Magari proprio alla Roma.