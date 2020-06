Da Giacomo Bonaventura e Joao Pedro, sono diversi gli obiettivi di mercato in comune tra Torino e Roma. Ora che la società giallorossa ha sospeso il direttore sportivo Gianluca Petrachi, il club granata vuole approfittarne per avvantaggiarsi nelle varie trattative.



Per Joao Pedro però c'è da superare la reticenza del Cagliari a imbastire ora l'affare, per ottenere il sì di Bonaventura servirà invece prima ottenere la salvezza sul campo e le prime partite potrebbero essere importanti in questo senso.