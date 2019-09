Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita del derby contro la Lazio.



ADRENALINA - “Tranquillità? Magari potessi vivere queste partite sul campo, è sempre una partita di calcio. Serve la giusta adrenalina, io vorrei giocare ed è quello che farò capire ai miei calciatori".



DIFFICOLTA' - "È evidente che tutti vogliono tutto e subito, la Roma ha dato via 15 giocatori e ne ha presi 8, è una vera e propria rivoluzione".



FONSECA - "Abbiamo scelto un tecnico giovane e ambizioso con mentalità vincente, sta capendo cos’è il campionato italiano. Credo che abbiamo tutto il tempo per creare una mentalità insieme a tutti i giocatori nuovi che devono assimilare i concetti tattici di Fonseca e andare insieme su questa linea. Sono stato un po’ catturato quando l’ho conosciuto. I nostri allenamenti sono sempre con palla al piede, però certamente non è uno scriteriato, dopo Genoa si è messo lì con la propria lavagna gli errori che sono stati commessi".



SCHICK - "Schick? Trovo assurdo che ancora oggi si parli di calciomercato aperto ed è la seconda giornata, le regole le fa chi non ha mai giocato a calcio, non capiscono il sentimento di un calciatore. Mi auguro che queste regole si cambieranno, mi arrivano 200 telefonate ancora oggi di gente che mi propone giocatori. Schick ce lo hanno richiesto, ci sono stati dei passi indietro nella formula".



KALINIC - "Kalinic? Avete detto tutto voi, pensiamo al derby e domani avrete le ultime risposte di mercato”.