Gianluca Petrachi non molla Nicolas Nkoulou. La Roma è alla ricerca di rinforzi in difesa per la prossima stagione e continua a guardare con interesse in casa Torino: la società granata al momento è impegnata nei preliminari di Europa League e, se non dovesse accedere ai gironi, potrebbe decidere di sfoltire il proprio pacchetto arretrato, al momento composto da sei giocatori.



Nkoulou potrebbe essere il colpo delle ultime ore di mercato, ma non sarà facile convincere Urbano Cairo a cedere il suo difensore.