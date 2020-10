a Sarroch. Venticinque navi tra il 2015 e il 2016 con 12 milioni di oli minerali, che avrebbero consentito alladi ammazzare il mercato grazie a prezzi d'acquisto molto vantaggiosi.: indagati daii vertici dell'azienda dal Cfoal capo dell'ufficio commercialeSecondo i documenti a muovere il carico è la Petraco Oil company, società con sede legale a Londra e con la sua principale filiale operativa a Lugano. Dagli atti risulta che la società ha acquistato "gli oli minerali dalla Edgwaters Falls, società delle Isole Vergini". Che a sua volta aveva comprato il carico da un'azienda turca. Che aveva acquistato il carico in Iraq, non è chiaro dove.e che a gestirlo non è stato l'ente petrolifero di stato iracheno, "l'unico autorizzato dal diritto internazionale", ma lo hanno mosso prima i curdi e poi dopo i terroristi di Daesh., quella incaricata degli affari sporchi. Dalle Isole vergini partono tre tranche di pagamento finite sotto l'attenzione degli investigatori: la prima di, che secondo i documenti avrebbe dovuto fornire il petrolio; agli atti c'è un pagamento di, nello specifico verso il ministero dell'Economia e delle Risorse naturali (il petrolio era loro); presso la filiale tedesca di Unicredit è emersa un'operazione di storno di. InoltreSempre su La Repubblica in edicola oggi c'è anche la