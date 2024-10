Petrucci a CM, il 'nuovo Totti' che giocava nel Manchester United: "Ronaldo voleva vincere anche a ping pong”

“United grab new Totti”. Il Manchester United prende il nuovo Totti. Così titolava in prima pagina il Daily Mail il 13 giugno 2008, quando Davide Petrucci inizia un’avventura che non aveva neanche mai immaginato: "Quando un ragazzo fa bene nelle giovanili magari si parla di lui, ma finire sulle prime pagine dei giornali principali in Italia e in Inghilterra è stata una sensazione incredibile" ci racconta oggi il centrocampista, protagonista in Serie C nel Messina. E c'è qualcuno che quella prima pagina se l'è conservata: "Mio nonno ha tutti gli articoli su di me da quando ho iniziato, sicuramente avrà anche quello. Quando lo vado a trovare ci facciamo una partita a biliardo e sfogliamo quei ricordi". Lui sognava di crescere e giocare nella Roma; i Red Devils?! E chi se l’aspettava…

"Erano anni in cui facevo tanti gol e assist, ecco perché mi hanno dato quell'etichetta. Ma sono errori che si fanno spesso con i giovani, io penso che ognuno ha il suo percorso e di Totti ce n'è uno solo"."Mi ha fatto fare il salto di qualità, con lui ho sentito di aver raggiunto il mio punto più alto possibile, e questo mi ha permesso di attirare l'attenzione del Manchester United"."Ultimamente no, anche se negli ultimi anni abbiamo mantenuto un ottimo rapporto. Ora ho visto che sta facendo il commentatore, ma potrebbe allenare gran parte dei club di Serie A".

"Io ero consapevole della mia forza, ho sempre lavorato duramente vivendomi quel momento con tranquillità"."Volevo rimanere alla Roma, il sogno di una vita. Per me c'erano solo i giallorossi"."Confrontandomi con i giocatori delle nazionali Under avevo saputo che avevano tutti dei contratti, noi della Roma no. Così mio padre chiese alla dirigenza se ci fosse questa possibilità spiegando che avevamo anche altre offerte; ma se avessimo firmato saremmo rimasti lì. Loro pensavano stesse bluffando e che non ci fossero proposte, così ci dissero che la filosofia del club era quella di non fare contratti ai giovani".

"Ero e sono molto amico di Macheda, quando giocavamo insieme in Nazionale c'erano osservatori dello United che venivano a vederlo e gli dissero che erano interessati anche a me. Visto il comportamento della Roma, ho fatto le mie valutazioni e ho accettato il Manchester. Erano gli anni d'oro di una delle squadre migliori d'Europa"."Certo, altre mille volte. Lì sono cresciuto molto sotto l'aspetto umano, ho imparato la lingua, conosciuto tantissime persone e mi sono confrontato con nuove culture".

"In quel periodo c'è stato un po' di caos perché la notizia ha avuto una risonanza negativa per la Roma, è nata qualche discussione anche tra mio padre e Bruno Conti. Per fortuna negli anni successivi abbiamo avuto la possibilità di chiarirci"."Dopo i primi mesi a Manchester avevo legato anche con i giocatori della prima squadra perché facevamo colazione e pranzo insieme, così qualche giorno prima di Capodanno chiedo a Rio Ferdinand dove andare per festeggiare. Lui mi ha proposto di farlo insieme a lui e ai suoi amici. Così è stato: abbiamo passato la serata in un clima di festa, ma dopo la mezzanotte mi ha fatto un discorso dicendomi che dal giorno successivo avrei dovuto ricominciare a lavorare seriamente perché ero arrivato in un top club. E quello, per me, è stato un insegnamento molto importante".

"Un giorno facciamo il test dell'urina per capire il grado d'idratazione di ognuno. Quando finisco il mio turno sento delle urla in corridoio, mi dicono che il capitano Gary Neville mi stava cercando. E già mi sembrava strano che stesse cercando me... Era arrabbiato perché dai risultati del test era emerso che non bevevo abbastanza”.”Eh si. Mi fece una cazziata che ancora ricordo"."Mamma mia, Cristiano è competitivo su ogni cosa. Insaziabile. Voleva vincere anche le partite di ping pong".

"Considerava tutti allo stesso modo, io ero trattato come i top player. Non mi vedeva come un ‘bambino’ come succede spesso in Italia con i giovani"."Eravamo nella stessa struttura dove il club ospitava i ragazzi. Siamo cresciuti insieme, era il periodo di ‘Romanzo Criminale’ e così lo chiamavo sempre con i nomi dei personaggi della serie. Lui si vedeva le puntate insieme a me, io Macheda gli abbiamo insegnato un po' di romano".

"Penso di sì, per due anni consecutivi abbiamo vinto qualsiasi tipo di competizione a livello giovanile"."Ogni tanto sì. Gli ho mandato un messaggio di vicinanza in un momento complicato per lui; conoscendolo, è stato solo una vittima. E' sempre stato un professionista esemplare, non credo che nel tempo sia cambiato"."Arrivò qualche anno dopo di me, lui era un sedicenne e io il capitano della squadra giovanile: l'ho aiutato a inserirsi in gruppo. Oggi siamo molto legati, lui è stato il padrino di mio figlio e quando riusciamo andiamo in vacanza insieme".

"Io mi allenavo con la prima squadra, lui era un po' nervoso perché non giocava. Mi arriva un pallone e lui mi fa un'entrataccia senza senso, così ho reagito e gli ho tirato un pugno. I senatori mi hanno dato ragione e lo hanno mandato negli spogliatoi. Poi, con il tempo, abbiamo chiarito"."Senza dubbio Paul Scholes. Era di un altro livello. La sua intelligenza calcistica era impressionante: non sbagliava nulla".

"Gli chiedevo sempre se si fermava per aiutarmi e darmi consigli. E lui, che avrebbe potuto tornare dalla famiglia, era sempre lì con me”."Sono rimasto fermo due anni a causa della pubalgia, così ho perso il treno. L'impatto è stato positivo: sono salito dall'Under 18 alla squadra riserve, a 16 anni ero il più giovane ad essere inserito in lista Champions e capitano delle nazionali giovanili. Credo anche che un giocatore forte la sua strada la trova comunque, magari io non ero di quel livello; ma senza stop fisici avrei potuto debuttare".

"In quella stagione ho segnato contro il Leicester con in rosa qualche giocatore che poi avrebbe vinto la Premier League. Due giorni dopo mi sono fatto male al flessore e sono rimasto fermo altri 3/4 mesi"."Benissimo, li ringrazierò a vita e mi sento legatissimo a loro. Nonostante il mio lungo infortunio il club mi ha rinnovato il contratto per tre stagioni dandomi fiducia. A distanza di 10 anni sono tornato a Manchester e lì mi hanno accolto come se fossi una leggenda: hanno voluto organizzare un'intervista nella tv ufficiale facendomi aprire anche la partita contro il Tottenham".

"In ogni Paese ho avuto esperienze positive. Subito dopo il Manchester sono andato al Cluj, dove mi sono sentito importante in una stagione in cui abbiamo vinto molto"."In Turchia mi sono divertito molto a giocare perché il livello era alto: c'erano van Persie, Eto'o, De Jong, Quaresma... E in ogni stadio l'atmosfera era pazzesca"."In Israele, il problema era fuori dal campo. Rispetto a quello che dicono le tv la guerra non è in tutto il Paese, ma lì ci sono spesso conflitti religiosi. Mi è capitato di trovarmi durante un attacco palestinese".

"Era una sera in cui io ero molto vicino alla striscia di Gaza, sono partiti mille missili verso l'Israele e altri 2000 diretti in Palestina: lì funziona così, per ogni missile che arriva ce ne sono il doppio che partono. In queste situazioni dobbiamo chiuderci in un bunker e aspettare che finisca. Vi racconto un aneddoto di quella sera"."Sarei dovuto andare a dormire a casa per poi spostarmi di notte nel bunker, ma siccome non avevo voglia di svegliarmi in piena notte ho trasferito direttamente il letto nel bunker e sono andato a dormire lì. Alla mia famiglia in Italia non avevo detto nulla dei bombardamenti, non volevo spaventare mia moglie che era incinta. La mattina dopo hanno sentito la notizia si sono preoccupati. Ancora di più perché mi chiamavano ma io non rispondevo al telefono. Volete sapere perché?".

"Nel bunker non prendeva il cellulare. Io ho dormito fino a mezzogiorno senza sentire rumori, quando sono uscito mi sono arrivati i messaggi e le chiamate di familiari preoccupatissimi"."Dopo tante esperienze fuori un po' mi mancava, in futuro mi vedo qui. Dopo aver rescisso il contratto in Israele con sei mesi d'anticipo per la nascita di mio figlio, il ds del Brindisi mi ha contattato e io per riavvicinarmi a casa ho accettato. Ma è stata una stagione caratterizzata da fattori extra campo".

"Ho deciso di venire qui perché volevo riscattarmi dopo un'annata negativa, e non per colpa mia. Sapevo che l'allenatore (Modica, ndr) è uno zemaniano che gioca all'attacco, inoltre sono arrivato in una piazza storica nella quale mi trovo molto bene e posso giocare con serenità".