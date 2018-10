Stefano Pioli non lo ha mai sostituito. E Lionel Scaloni – CT ad interim dell’Argentina – lo ha incluso nelle convocazioni post-Mondiale, dopo che la Russia l’aveva annusata solamente da pre-convocato. German Pezzella si sta affermando come uno dei migliori difensori centrali della Serie A: non sbaglia un colpo, è il capitano e il condottiero della Fiorentina. Al centro della difesa, l’intesa con Vitor Hugo sta crescendo, al netto di alcune imprecisioni del brasiliano e di quel gol, subito a Napoli, dove Insigne lo ha incolpevolmente bruciato. C’era davvero poco da fare. Contro l’Atalanta è stato fondamentale: una vittoria tra le polemiche che pone le basi anche negli interventi dell’argentino, che ha fatto a sportellate, ha anticipato le conclusioni e addirittura portato palla innescando un contropiede di Simeone. A tutto campo.