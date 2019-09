German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della delicata gara contro il Milan:



"Cosa mi ha spinto a restare a Firenze dicendo no al Milan? La voglia di cancellare le sofferenze dell’ultimo campionato. Milan? Mi sorprende la classifica dei rossoneri: non fotografa il valore della squadra. Il Milan è in difficoltà ma non è in crisi. Della formazione di Giampaolo mi piace Suso. Uno che fa la differenza. Noi, però, dobbiamo andare a Milano per cercare di vincere e dobbiamo farlo restando fedeli al nostro stile, mettendo sul piatto la voglia di fare calcio divertendoci. Ho goduto in Fiorentina-Juve anche se non abbiamo vinto. I nostri tifosi hanno visto una squadra capace di imporre le proprie idee contro i pluricampioni d’Italia. Come si batte il Milan? Con le magie di Ribery. Quando Franck è entrato nello spogliatoio ero un po’ titubante. Non sapevo, da capitano, come dovevo confrontarmi con un simile fuoriclasse. Invece fin dal primo giorno Ribery è stato uno di noi. Ci ha insegnato ad avere “fame”, a volersi migliorare sempre. Lui sa come si vincono partite come quelle contro il Milan. Ribery alza anche il livello di Chiesa: con i suoi movimenti aiuta Federico a essere sempre nel posto giusto al momento giusto. Chiesa andrà in doppia cifra in questo campionato".