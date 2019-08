Queste le parole del capitano della Fiorentina German Pezzella in esclusiva al Corriere dello Sport: "Ribery è un fenomeno, quando gli avversari arriveranno qui avranno tutti in mente che lo dovranno affrontare. Per quanto riguarda il capitolo Chiesa credo che stare nei suoi panni è complicatissimo, ma noi siamo dei dipendenti, dobbiamo adeguarci alle volontà societarie. Per lui è molto complicato trovare serenità, perché è sempre sotto gli occhi di tutti. Però deve sapere che Firenze è casa sua. Deve ricordarsi che alla Fiorentina sarà sempre coccolato, mentre da altre parti sarà visto solo come un investimento. Futuro? Non ho mai pensato di andare via, Firenze è casa mia. Sapevo della Roma ma non ho mai avuto la testa altrove."