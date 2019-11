"E' forse nei momenti più complicati che il tifoso si stringe ancora particolarmente attorno alla propria squadra del cuore e sprigiona tutto l'amore di cui è in possesso. Ma la storia del Milan è piena di tantissimi momenti di gloria e di splendore, come Carlo Pellegatti e Umberto Zappelloni hanno saputo raccontare nel libro, edito da Skira, “Sempre Milan”. Un maxi volume celebrativo, che racconta la storia rossonera per decenni e sulla base di 12 parole chiave che rappresentano i valori del Milan, parole del direttore dell'area tecnica Paolo Maldini, del Chief Football Officer Zvonimir Boban, dell'amministratore delegato Ivan Gazidis e del presidente Paolo Scaroni.Il maxi libro ufficiale per il 120esimo anniversario della fondazione del club esce in libreria il 7 novembre e sarà presentato al pubblico questo pomeriggio, alle ore 18.00 presso Mondadori Mega Store di Piazza del Duomo a Milano. Interverranno due grandi campioni della storia del Milan: Franco Baresi e Daniele Massaro.“Sempre Milan 1899-2019” in libreria, negli store ufficiali Milan e suTutti coloro che acquistano dal 7 Novembre al 14 Novembre il libro "SEMPRE MILAN" nei Mondadori Store aderenti all'iniziativa e supossono vincere 1 Biglietto Tribuna Autorità per due persone per assistere alla partita Milan - Napoli del 23 Novembre 2019 e altri premi esclusivi.