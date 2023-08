Sfilata di campioni in Inghilterra, dove stasera si è tenuta la 50a edizione dei PFA Awards, i premi assegnati ai migliori dello scorso campionato dall'associazione dei calciatori. Il Manchester City ha quasi monopolizzato la serata organizzata al Lowry Theatre di Manchester, tanti giocatori di Pep Guardiola hanno vinto un premio e cinque giocatori su undici sono stati inseriti nella miglior formazione dell'anno scorso. Il giocatore dell'anno? Erling Haaland, mister 36 gol in 35 partite.



Ecco tutti i giocatori premiati categoria per categoria



Miglior giocatore

Erling Haaland (Manchester City)



Miglior Giovane

Bukayo Saka (Arsenal)



Top 11 Premier League

Ramsdale (Arsenal)

Trippier (Newcastle)

Stones (Manchester City)

Dias (Manchester City)

Saliba (Arsenal)

De Bruyne (Manchester City)

Rodrigo (Manchester City)

Odegaard (Arsenal)

Saka (Arsenal)

Haaland (Manchester City)

Kane (Tottenham)



Premio al merito

Ian Wright (Arsenal dal 1991 al 1998)



Miglior giocatrice

Rachel Daly (Aston Villa)



Miglior giovane giocatrice

Lauren James (Chelsea)



Miglior giocatore Championship

Chuba Akpom (Middlesbrough)



Miglior giocatore League One

Conor Chaplin (Ipswich Town)



Miglior giocatore League Two

Andrew Cook (Bradford)