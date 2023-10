Kalvin Phillips cerca squadra. E il Manchester City gradirebbe un prestito per non perderlo di vista. Mentre si studia uno cambio con Lucas Paqueta e il West Ham, ecco che intermediari bussano anche ad altri club che han bisogno di un centrocampista di primo piano seppure per sei mesi. La Juve in questa lista è in cima, ipotesi che nelle prossime settimane potrebbe anche tornare d'attualità.