Il Ds del Piacenza Luca Matteassi ha parlato ai microfoni di SportPiacenza, in vista del match che vale la promozione diretta in Serie B contro il Siena: "Quella che affrontiamo è una finale, c’è poco da dire, e dobbiamo giocarla senza pensare a cosa farà l’Entella contro la Carrarese. Dipendiamo solo da noi e dalle nostre forze, Siena è un campo difficile ma noi siamo a un solo passo dal sogno e vogliamo prendercelo. Secondo me contro l’Olbia abbiamo semplicemente pagato l’enorme sforzo mentale e fisico profuso contro l’Entella nel match di tre giorni prima. Stiamo viaggiando a un ritmo pazzesco, due gare in 4 giorni si fanno sentire e purtroppo di energie ne abbiamo lasciate altre proprio contro i sardi. Ora dobbiamo vivere questa settimana in serenità, so benissimo quanto valgono i miei ragazzi come uomini e come calciatori. Sono fiducioso, il sogno è lì e dobbiamo prenderlo".