Gedson Fernandes, di proprietà del Benfica, nell’ultimo anno ha girato in prestito per l’Europa. La scorsa estate, dopo essere stato offerto al Milan, era finito al Tottenham, mentre a gennaio era stato il Torino ad interessarsi al portoghese, andato poi al Galatasaray. Secondo la testata turca Fotomaç, non verrà riscattato nemmeno dal club di Istanbul e ritornerà al Benfica. su di lui, però, c’è ora l’interesse del Marsiglia.