Pianese-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Panchina delal bivio. Contro la, nel match valido per la ventisettesima giornata del Girone B di Serie C, la squadra B rossonera sarà guidata ancora da un Daniele Bonera per il quale però l'esonero appare ormai dietro l'angolo. Al suo posto sarebbe pronto Alberto Bollini, in attesa di essere liberato dalla FIGC (allena l'Italia Under 19) e tecnico individuato dal Diavolo per provare a salvare una stagione fin qui da dimenticare. I toscani, invece, con 2 vittorie consecutive si sono attestati in piena zona Playoff e vogliono continuare a scalare la classifica.

Data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere Pianese-Milan Futuro in streaming, sono info disponibili in questa pagina.* Partita: Pianese-Milan Futuro* Data: sabato 15 febbraio 2025* Orario: 15:00* Canale TV: Sky Sport (252)* Streaming: NOW, Sky Go(3-4-2-1) Boer; Masetti, Indragoli, Nicoli; Da Pozzo, Simeoni, Proietto, Bacchin; Mastropietro, Colombo; Mignani. All. Formisano.

(3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Minotti; Quirini, Sandri, Malaspina, Branca, D'Alessio; Ianesi, Magrassi. All. Bonera.Pianese-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252).Pianese-Milan Futuro, in streaming, sarà visibile su NOW e Sky Go.