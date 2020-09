Milan, è tornato l’entusiasmo. Il bel finale della stagione scorsa, la conferma di Ibra e un mercato spettacolare hanno letteralmente trasformato un ambiente, tifo compreso, prostrato da anni di delusioni. Un buon misuratore di gradimento è rappresentato dalle scommesse sullo scudetto. Al riguardo, gli analisti forniscono un dato sorprendente e in continua ascesa: oltre il 32% delle giocate sul prossimo tricolore confluisce sui rossoneri, contro il 25% di una settimana fa. In pratica, uno scommettitore su tre vede Milan. Influisce in parte la remunerazione, ancora alta (30 volte la posta), ma non c’è quota che attrae un gran numero di giocate se non è vista come ampiamente realizzabile.

Come spiega Agipronews, scalda ancora i cuori il progetto Pirlo, visto che la Juventus (favorita a 1,95) attrae solo il 9% delle giocate. Negli anni scorsi, con quote ancora più modeste, faceva il pieno di consensi. Vento in poppa invece per Inter (13,5%, quota 2,55) e Lazio (14,5%, data a 23), fiducia moderata per la Roma (9,5% a fronte di una quota altissima, 45). Scetticismo palpabile per il Napoli (4%, dato 16). Infine, l’Atalanta, che paga 16 volte la scommessa e raccoglie quasi il 7% delle giocate: impensabile, fino a qualche mese fa.