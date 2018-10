La Juventus chiama, Paul Pogba risponde e il Manchester United non chiude la porta. C'è una prima apertura dal club inglese alla cessione del centrocampista francese, che tornerebbe molto volentieri a Torino. Sempre secondo Tuttosport, i dirigenti bianconeri stanno studiando insieme al suo agente Mino Raiola un piano per cercare di riprendersi il Polpo già nel mercato di gennaio: la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Altrimenti l'assalto verrebbe rinviato alla prossima estate, quando la Juve potrebbe fare cassa sacrificando in uscita il terzino sinistro brasiliano Alex Sandro.