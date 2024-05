Un finale così bello sembrava scritto da copione:, quattro anni nello stesso club non sono pochi e in questo periodo l’attaccante iraniano ha saputo essere un riferimento per il club portoghese, portandosi a una sola marcatura da un altro calciatore che da quelle parti ha fatto la storia, ovvero Hulk.- Gli ultimi mesi non sono stati semplici,dai tifosi all’allenatore, che ha iniziato a utilizzarlo con il contagocce. L’Inter lo ha tutelato e protetto, un giorno dopo le visite mediche di Zielinski, infatti, avrebbero dovuto esserci anche quelle di Taremi, tutto fissato e organizzato nella solita clinica di riferimento. Quando la notizia è trapelata, però, in Portogallo non l’hanno presa affatto bene e così tutto è stato rimandato per evitare di dare il calciatore in pasto ai cronisti, divulgando poi le immagini del suo viaggio a Milano e rendere ancora più complesso il suo soggiorno a Porto, dove la tensione era già abbastanza alta. Era il 13 febbraio e anche l’aereo privato era già stato prenotato. Tutto è stato spostato di un mese e alla fine

- Adesso tutto è alla luce del sole,nonostante tra le sue doti principali ci sia anche quella di mandare i compagni in gol. I numeri sono impressionanti,Statistiche che hanno convinto Ausilio e Baccin a dargli fiducia, dopo che. La storia è poi andata diversamente e