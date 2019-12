. Lo garantisce chi lo conosce bene, chi gli sta vicino in questo periodo complicatissimo in cui il gol sembra essere utopia: poco determinante, quasi mai brillante, irriconoscibile rispetto ai tempi di Genova.e aspetta il via libera di Ibrahimovic; intanto, il Pistolero è triste per ammissione dello stesso Pioli ma non ha un carattere facile da gestire nelle situazioni delicate. Anzi, detesta mollare il colpo.- I primi abboccamenti attorno a Piatek in vista di gennaio ci sono statiche tenterebbe il presidente Preziosi alla ricerca di un nuovo centravanti per salvarsi. Ma Kris è stato perentorio:e cambiare il proprio status nella rosa rossonera. Non solo, l'ipotesi di un ritorno al Genoa è presa come una sconfitta professionale e in generale. Lo ha trasmesso chiaramente alla, nessuna decisione è stata presa ma Piatek è certamente sotto esame. Specialmente se dovesse andare avanti così da qui a gennaio, la sua cessione in prestito per rivalutarlo diventerebbe 'da forzare'. Anche contro una volontà precisa: Krzysztof vorrebbe restare, ancora.