Un periodo negativo, che non sembra avere fine. ​Krzysztof Piatek è una delle fotografie della stagione del Milan, un attaccante in caduta libera, contro ogni previsione. Sarà per la maledizione della maglia 9, sarà per l'incompatibilità con il credo calcistico di Giampaolo, il polacco arrivato a gennaio dal Genoa per 35 milioni di euro è un lontano parente del giocatore ammirato nel suo primo anno in Italia, nel quale ha messo insieme 30 gol in 42 partite. Doveva essere la punta di diamante della rinascita del Milan, in poche settimane la punta scoperta da Preziosi a Cracovia è diventato un problema, che potrebbe essere risolto con la panchina.



ESCLUSO? - Il condizionale è d'obbligo, ma Giampaolo ci sta seriamente pensando. Dopo avergli tolto la maglia da titolare contro il Brescia, scegliendo al suo posto André Silva (pochi giorni dopo scaricato all'Eintracht Francoforte), l'allenatore abruzzese ha in mente di escluderlo dalla formazione che affronterà il Genoa sabato sera. Un'idea che prevede lo spostamento di Leao al centro e l'inserimento nel tridente di Rebic, a completare un reparto con l'intoccabile Suso. Un'esclusione che potrebbe lasciare il segno.



FUTURO - E' presto per capire quello che sarà il futuro, Piatek ha un contratto in scadenza nel 2023 e ha tutta l'intenzione di lasciare il segno in rossonero, ma è altrettanto consapevole che ha gli occhi puntati addosso. In questa stagione deve dimostrare di essere da Milan, di essere davvero l'attaccante giusto per la rinascita, se fallirà non possono essere esclusi ribaltoni. Il Milan non può più permettersi di aspettare, il Pistolero è avvisato.