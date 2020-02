Un addio sofferto perPiatek quello al. L'attaccante polacco aveva affidato a un post sui social il suo ringraziamento ai rossoneri e ai tifosi dopo il trasferimento a titolo definitivo all', con cui ha debuttato venerdì. Impossibile restare a Milano dopo l'ingombrante arrivo di, ma dopo i ringraziamenti il Pistolero si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe e lancia una frecciata al Diavolo.- Nel mirino di Piatek finisce, non solo nell'ultimo anno ma allargando il campo alla storia recente in generale della società rossonera. Bild riporta infatti alcune dichiarazioni del polacco, tra cui la sua personale critica al suo ex club: "​Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato 'Piatek, pum, pum, pum!'. Panchina al Milan dopo l'arrivo di Ibrahimovic? Succede questo a Milano.".