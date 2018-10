Missione compiuta. Piatek non ha segnato a Torino con la Juve, ma ha convinto tutti (una volta di più) di essere un grande attaccante pronto per una grande squadra. Con la società bianconera che dopo averlo visto battagliare senza paura al cospetto di Leonardo Bonucci e Mehdi Benatia si è decisa a iscriversi alla corsa per il bomber polacco.