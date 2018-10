cantavanoe inel lontano 1978. Alloranon era neanche un lontano pensiero, ma questa potrebbe essere la colonna del suo avvio di stagione:. Timbrando in tutte il cartellino. Numeri mostruosi, che in Serie A non si vedevano da quasi 70 anni: bisogna tornare infatti ale a. E' già storia, ma Piatek non ha alcuna intenzione di smettere e vuole continuare la propria.Il primato di Hansen è ormai il passato, il futuro per l'attaccante rossoblu si chiama. Piatek infatti pensa in grande e punta già il prossimo traguardo da tagliare:, eguagliando quanto fatto dall'argentino con la maglia della Fiorentina nel 1994/95. E non solo, perché Piatek comincia ad accarezzare anche un altro sogno:. Se qualcuno avesse detto ad agosto che il classe '95 del Genoa avrebbe guidato la speciale classifica dei bomber in campionato, pochi gli avrebbero creduto., davanti ae all'ex Milana quota 7 e a tutti i 'mostri sacri' di questa classifica, come. Tutte le stelle all'inseguimento di Krzysztof.E Preziosi si sfrega le mani, perché dopo aver investitosu di lui il Genoa si trova in casa una pepita d'oro il cui valore cresce di settimana in settimana e che già ora sfiora i 25-30 milioni, con la prospettiva di un'asta a fine stagione che potrebbe coinvolgere big nazionali e internazionali, facendo lievitare ulteriormente i costi. Uno scenario che l'vuole scongiurare: proprio i nerazzurri sono tra le squadre più attente alla situazione di Piatek, il polacco piace a staff tecnico e dirigenza che studia come muoversi per anticipare la concorrenza ed evitare gare al rialzo. L'uscita di scena die il dubbiofrenano parzialmente la, che nelle scorse settimane ha già provato a bussare alla porta del Grifone,: una missione tutt'altro che semplice, senza dimenticare come per l'attaccante ci siano sirene spagnole e tedesche.@Albri_Fede09