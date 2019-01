Incontri continui in questi giorni milanesi per il direttore dell'area tecnica della Juventus, Fabio Paratici. Perché tra un appuntamento e l'altro spuntano le opportunità, i dialoghi, le idee sviluppate con il Parma e i continui contatti con il Genoa. Ma nelle ultime 24 ore, Paratici ha incontrato anche l'agente di Krzysztof Piatek, o meglio il procuratore italiano che ha contribuito a portare in Italia il centravanti proprio dello stesso Genoa. Un incrocio con uno degli agenti con cui il dirigente juventino ha miglior rapporto, amico da anni e coinvolto al momento in altre operazioni.



LA POSIZIONE DELLA JUVE - In realtà, come appreso da Calciomercato.com, alla Juventus è stata semplicemente prospettata la situazione attuale di Piatek: il polacco è richiesto da tantissimi club e Preziosi aspetta a fissare un prezzo definitivo, perché a differenza di Kouamé è convinto di poterlo vendere a un prezzo ancora superiore tra qualche mese. Si va ben oltre i 40/45 milioni, la Juve aveva pensato a Piatek nel mese di ottobre scorso ma non volendo investire più di 20/25 milioni. Poi un'altra caterva di gol, il prezzo che è continuato a salire, oggi Piatek comporterebbe spese che la Juventus non considera per quel tipo di giocatore. Ecco perché nei contatti di queste ore c'è stato un semplice aggiornamento spostando poi il discorso su altri nomi; nessun blitz o affondo per Piatek, la Juve adesso è davvero fredda.