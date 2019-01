si è legato al Milan con un contratto fino al 2023. L'ex Genoa ha voluto fortemente questo trasferimento in rossonero ed è stato accontentato. Ecco le sue prime impressioni nella conferenza stampa di presentazione.'Io ho sempre creduto in me stesso, volevo dimostrare qualcosa in serie A. Per me è importante segnare, non è cambiato molto nella mia vita. Sono sempre lo stesso'.'Volevo salutare Boniek che è una persona importante in Polonia. Per me è importante essere qui, sono un attaccante e voglio segnare in tutte le partite. Voglio lavorare forte sul campo'.Quando ero giovane ero un fan del Milan, è un sogno essere qui vicino a queste grandi leggende. E' un grande onore e piacere, spero di far vedere le mie capacità sul campo. Posso dire tutto qui, ma parlerà solo il campo'.'Io sono nato pronto, io penso che farò di tutto per far arrivare il Milan in Champions League. Vedremo, lotterò in campo'.'E' stato un grande sogno ma non mi sembrava mai possibile che si realizzasse. Sulle leggende, ne ho una qui al mio fianco che segnava sempre (Leonardo ndr).: 'Io mi ricordo due partite in questa stagione, una con la Sampdoria e ho visto una grande sfida ad altissimi livelli vinta 3-2. E' stata una ottima partita, spero di fare lo stesso anche io di vincere molto'.'Milik è in ottima forma. Io posso giocare con un secondo attaccante a fianco a me, speriamo di vincere questa partita'.'Per me è un altro passo nella mia carriera, spero di riuscire a giocare bene con Cutrone. Vorremmo segnare molti gol insieme e spero andrà bene'.'Si la stagione è stata un po' turbolenta, io accetto tutto perchè questo è il calcio. Non è un problema per me cambiare allenatore, io voglio allenarmi duramente e basta'.'l calcio è così, è inaspettato. Mi aspettavo che dopo aver segnato 13 gol altri club si sarebbero interessati a me, anche se non mi aspettavo fosse il Milan'.'E' fantastico giocare a San Siro, ma credo che tutto sarà sempre sul campo. Io sono concentrato su quello e farò di tutto per fare del mio meglio e, come sempre, voglio segnare'.: 'Questo è il mio stile quando segno, sparo. E' una cosa spontanea'.: 'Si, vorrei giocare in Champions League'.'E' una mia grandissima gioia giocare qui, farò di tutto per fare gol'.