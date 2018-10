Enrico Preziosi mette Krzysztof Piatek all'asta sul mercato. Il presidente del Genoa chiede 60 milioni di euro (più del doppio rispetto alla valutazione di 25 milioni fatta da De Laurentiis) per l'attaccante polacco, cercato anche dalla Juventus.



NAPOLONIA - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i suoi connazionali Milik e Zielinski possono fare da "sponsor". Senza dimenticare i buoni rapporti con gli agenti del calciatore (gli stessi di Bereszynski), con i quali si è discusso a lungo in estate per il terzino della destro Sampdoria.



ROMA IN FILA - Il Corriere dello Sport aggiunge che tra le squadre interessate a Piatek c'è anche la Roma, già al lavoro per il dopo Dzeko. Senza dimenticare Atletico Madrid, Bayern Monaco e Chelsea.