E' l'attaccante del momento, grazie ai suoi 9 gol in 7 partite di Serie A, finendo per attirare l'interesse di Juventus e Napoli e di alcune delle principali realtà del calcio europeo. Presente al Genoa Museum and Store per una giornata a lui dedicata, l'attaccante rossoblù Krzysztof Piatek ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "In questo momento sono concentrato sulla sfida contro la Juventus, sarà molto difficile perché affronteremo la migliore squadra d'Italia ma faremo tutto il possibile. Chi preferirei incontrare tra Perin e Szczesny? Io conosco Szczesny perché ci ho giocato in nazionale, non conosco bene Perin ma nonostante tutto dico che preferirei Wojciech".



Sulla sfida a distanza con Cristiano Ronaldo: "Ho segnato più di lui? Ronaldo è il miglior giocatore al mondo, di sempre, io voglio migliorarmi ogni volta. Pistole pronte per lo Juventus Stadium? Quando ho una chance e stiamo giocando bene sono sempre pronto". Infine, un commento sui tanti rumors di mercato: "Ora sono al Genoa e sono concentrato solo sul Genoa, anche perché abbiamo tante partite da giocare e siamo solo all’inizio della stagione, poi vedremo quello che sarà".