Piatek: "Quando ero al Milan il Real Madrid mi seguiva, Leonardo e Maldini si arrabbiarono"

Una parentesi breve ma intensa in rossonero per il centravanti polacco classe 1995, che con la maglia del Diavolo ha giocato per un anno, dal gennaio 2019 - quando fu prelevato dal Genoa per 35 milioni di euro più bonus - a gennaio 2020, quando fu ceduto all'Hertha Berlino per 27 milioni di euro. Buoni i primi sei mesi, meno quelli successivi e proprio quelli hanno pregiudicato, secondo l'attuale centravanti del Basaksehir, la possibilità di indossare la camiseta blanca.

A raccontarlo è lo stesso Piatek, nel corso di un'intervista concessa a Meczyki.pl il polacco rivela un curioso retroscena dell'esperienza a Milano.- Così Piatek: "Ora posso rivelare i dettagli. C’era una situazione in cui, se avessi continuato a segnare al Milan come nella prima metà dell'anno anche per la seconda stagione, la scelta del Real Madrid sarebbe stata tra me e Jovic. So che gli scout mi osservavano e raccoglievano informazioni su di me al Milan".- L'attaccante prosegue: "Ho avuto un incontro con i dirigenti, Leonardo e Maldini. Erano un po’ arrabbiati con me per il fatto che i miei agenti avevano cercato di parlare con il Real e di sollevare la questione. Pensavano che fosse inappropriato perché giocavo già in un grande club come il Milan. Mi sono tirato fuori perché non ne sapevo nulla. Sapevo che c’era un certo interesse, ma era un proverbiale 50/50: o lo vogliono o non lo vogliono".