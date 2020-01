La priorità di queste ore è per la cessione di Suso al Siviglia . Ma non finisce qui in casa, dove la dirigenza è impegnata tra uscite e entrate per completare al meglio il mercato invernale:, club che sta investendo in maniera seria con un progetto ambizioso in Bundesliga. Solo la seconda proposta con questa formula dopo quella già rifiutata dall'Aston Villa, perché le altre offerte fin qui erano state di prestito con diritto di riscatto.- Il problema reale riscontrato è stata laperché non si avvicina ai 28/30 milioni di euro pretesi per il polacco: il Milan non accetterà cifre intorno ai 20 milioni più bonus, non può né vuole svendere Piatek come non intende fin qui avallare un, sempre in contatto con la dirigenza rossonera per Krzysztof. La decisione è stata comunicata agli agenti dell'attaccante, Piatek va via solo alle condizioni del Milan;se vorrà prendere il polacco e il tempo è poco. Come il Tottenham di Mourinho dovrà ritoccare le condizioni o cambiare obiettivo. Piatek può ancora lasciare il Milan, ma c'è da fare in fretta.