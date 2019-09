Dagli studi di Sky Sport, l’inviato per Verona-Milan Peppe Di Stefano ha rivelato cosa c’è dietro all’esultanza polemica di Krzysztof Piatek che ha detto a tutti di stare zitti: “L’ufficio stampa del Milan ha chiesto a Piatek di parlare alla fine della partita. Il polacco ha detto di no, ha preferito non parlare perché è ancora nervoso. La sua esultanza nasce perché ce l’ha con tutti: lo hanno criticato tutti i media e alcuni tifosi, comprensibilmente perché non ha mai fatto gol in questa stagione. E lui si è sfogato, la polemica è stata poi alimentata dalla scelta di non parlare”, conclude Di Stefano a Sky.