Krzysztof Piatek, centravanti del Milan, ha parlato al giornale polacco Wyborcza alla vigilia degli impegni con la Polonia (contro Austria e Lettonia) nelle qualificazioni agli Europei:



"Io sull'esterno in Nazionale? Non è la mia posizione, ci avrò giocato forse due partite. Né io né Lewandowski siamo del ruolo. Problemi se dovessi andare in panchina? Non ci saranno: tutti quelli che sono qui vogliono giocare e ci sarebbe rabbia per tutti, ma sappiamo che conta la squadra. Nessuno andrà in giro per il ritiro frustrato: rispetterò le decisioni del CT (Jerzy Brzeczek, ndr)".