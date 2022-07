La Salernitana è attivissima sul mercato: si avvicina l'attaccante polacco Piatek, rientrato all'Hertha Berlino dopo il prestito alla Fiorentina. Le due società hanno trovato un’intesa di massima per un prestito, ma potrebbe essere aggiunta anche una clausola di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il club tedesco pagherà 1,5 dei 3,5 milioni di euro netti del suo ingaggio annuale.



Sull'agenda del direttore sportivo De Sanctis sono finiti, tra i tanti, anche Dia (Villarreal), Milik (Marsiglia) e Maupay (Brighton). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Salernitana ha chiesto all'Atalanta il giovane difensore Okoli, ex Cremonese. Per il centrocampo i contatti con lo svincolato Djuricic proseguono, ma non c'è intesa sull'ingaggio: le parti restano piuttosto distanti. Con il Lille c'è un accordo di massima per il centrocampista turco Yazici, ma prima la Salernitana deve liberare un posto tra gli extracomunitari: a partire potrebbe essere il brasiliano Mikael. Alla Juventus è stato chiesto il prestito del centrocampista Rovella. Resta da chiarire la posizione di Mazzocchi. Il difensore ha un contratto con i campani fino al 2025, ma è allettato dalla proposta economica del Monza: la Salernitana vuole trattenerlo. In uscita il portiere Russo è passato al Taranto, Gagliolo piace alla Reggina, Cavion è conteso da Cosenza e Vicenza.